Didim Amfi Tiyatro’da yaz konseri

Didim Amfi Tiyatro, Didim Türkü Grubu tarafından düzenlenen yaz konserine ev sahipliği yaptı. Konsere katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; "Didimli gençleri sanatçı olmaları için eğitecek, kentimizde senfoni orkestraları kuracağız" dedi.

Kültür ve sanatın yeni merkezi Didim Amfi Tiyatro, muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Didim Belediyesi’nin destekleriyle Didim Türkü Grubu tarafından gerçekleştirilen Yaz konseri, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Türk Sanat Müziği’nin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konserin sunuculuğunu Suna Çuhadar gerçekleştirdi. Oyun havaları ve türkülerin de seslendirildiği konser boyunca vatandaşlar, koro üyelerine eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Konsere Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener de katıldı. Konser sonunda Başkan Atabay, Didim Türkü Grubu Şefi Selahattin Aydın’a çiçek vererek teşekkür etti.

“Didim turizmin, sanatın ve sporun önde gelen kenti olacak”

Konserde konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kısa zaman içerisinde faaliyete geçecek olan Didim Gençlik Merkezi’nde çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek olan müzik dersleri ile Didim’den birçok sanatçı çıkmasının önünün açılacağını söyleyerek “Yapımını tamamladığımız Didim Gençlik Merkezi’nde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik dersler vereceğiz. Didimli çocukların ülkemizin nadide kıymetleri olarak yetişmesi için, bu tip korolarda yer alması için, gerek sanatta gerek sporda başarıyı yakalayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Şan dersleri vereceğiz orada, senfoni orkestraları kuracağız. Biz onlara güveniyoruz, sizler de bize güvenin. Sizlerden aldığımız güç ile Didim gerek turizmde, gerek sanatta gerekse de sporda Türkiye’nin önde gelen kenti haline gelecektir" dedi.