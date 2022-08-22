Didim Amfi Tiyatro’da Sıla rüzgarı

Didim Amfi Tiyatro eşsiz bir konsere daha ev sahipliği yaparken, ünlü şarkıcı Sıla sevenleri ile buluştu.

Kültür ve sanatın yeni merkezi Didim Amfi Tiyatro’da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Sıla’nın eşsiz şarkılarıyla sahne aldığı konsere CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel katıldı.

Yapımı Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan Didim Amfi Tiyatro’da şarkıcı, söz yazarı ve besteci Sıla, birbirinden eşsiz parçalarıyla hayranlarıyla buluştu. Yüzlerce vatandaşın takip ettiği konser, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Türkçe pop müzikten arabeske birçok parçanın seslendirildiği konserde sanatın sesi bir kez daha Didim Amfi Tiyatro’da yankılandı. Gece saatlerine kadar devam eden konserin sonunda vatandaşlar, Sıla’yı ayakta alkışladı.