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Didim açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
AYDIN 09.09.2022, 14:08
Aydın’ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim Tekağaç mevkiinde tekne ile Ege Denizine açılarak yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyete getirilen göçmenlerin işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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