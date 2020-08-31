Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı yarışmasının ikincisi yapıldı

Didim S.S. Akbük Su Ürünleri Kooperatifi, D-Marin Didim ve Dost (Didim Offshore Sportfishing Tournament) Derneği işbirliğinde, Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı Yarışması’nın ikincisi, D-Marin Didim ev sahipliğinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde Güllük Körfezi’nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen yarışmada uygun donanıma sahip tekneler sportif balıkçılık ekipmanları ile yörede bulunan Mavi Yüzgeçli Orkinos, Kılıç Balığı, Sinarit, Trança, Fangri, Akya, Lambuka gibi balıkları avlamak için yarıştı. Yarışan 26 takım içerisinden Sinan Kuran’ a ait 12,97 metre boyundaki Shamu teknesi 260 kilogram ağırlığında 250 santim boyunda Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thunnus thynnus) tutarak yarışmanın birincisi olurken ve ödülünü İl Müdür vekili Yılmaz Bozkır’ ın elinden aldı. Toplamda 4 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı (428 kg) yakalandı. Asgari avlanabilir boyda olmayan 3 adet orkinos balığı canlı olarak suya iade edildi.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün izni ile 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de yer alan düzenlemelere uygun olarak yapılan yarışmada yakalanan, avcılığı kotaya tabi Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thunnus thynnus) balıklarına, İl Müdürlüğünce "Orkinos Yakalama Dokümanı (e-BCD)" belgesi düzenlenerek ülke kotasından düşürüldü.