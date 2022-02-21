Didim 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Parkı yenileniyor

Aydın’ın Didim ilçesindeki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Parkı’nda çalışmalar sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen heykel yarışmasında ödül kazanan eserin yerleştirilmesiyle parkın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açılması hedefleniyor.

Didim Belediyesi tarafından geçmişte yapılan ve ilk günden bu yana vatandaşların gözde noktalarından olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Parkı’nda, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile başlatılan yenileme çalışması sürüyor.

Parkta Didim Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen peyzaj yenileme çalışmalarında sona gelindi. Altyapısı yenilenerek yürüyüş yolu kazandırılıcak olan 2 bin metrekare büyüklüğündeki park, bin 200 metrekare yeşil alana da sahip olacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde vatandaşların beğenisine sunulması hedeflenen park, Didimlilerin kentin merkezinde yeşille buluşabileceği noktalardan olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kadın-erkek eşitliği temalı soyut heykel yarışmasında 3’üncü olan eser, yenilenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Parkı’nda sergilenecek. Heykelin açılışını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay yapacak.