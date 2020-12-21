Didim, 2021 yılına hazırlanıyor

Didim Belediyesi kentin tüm mahallelerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Didim’in birçok bölgesinde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler Efeler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya geçidi ve kaldırımlarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanı sıra ekipler mevcut sokak ve kaldırımlarda bakım onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürerek Didim’i 2021 yılına hazırlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Personellerimiz belirlenen program çerçevesinde kentin bir çok bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.