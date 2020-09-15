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Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ilk öğrencilerini aldı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU KARARIYLA KURULAN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ'NDE (ADÜ) KURULAN DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ, 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN LİSANS PROGRAMI'NA, GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU 1. VE 2. AŞAMA ÖZEL YETENEK SINAVLARIYLA 30 ÖĞRENCİ ALDI.

AYDIN 15.09.2020, 10:41
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Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ilk öğrencilerini aldı

Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) kurulan Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Lisans Programı’na, gerçekleştirmiş olduğu 1. ve 2. aşama özel yetenek sınavlarıyla 30 öğrenci aldı.

ADÜ’nün Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak ilk kez eğitim öğretim faaliyeti gösterecek olan Geleneksel Türk Müziği Ana Bilim Dalı Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı için ise, gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınavlar sonucunda 9 öğrenci aldı. İlk kez öğrenci alacak olmasına rağmen sınavların yoğun bir başvuruyla gerçekleştiğini belirten Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Geleneksel Türk Müziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mustafa Öner Uzun, lisans ve yüksek lisans birimlerinin temel hedeflerini aktardı. Uzun, “Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in destekleriyle ivme kazanan birimlerimiz, ulusal kültürümüzün yapı taşlarından olan Geleneksel Türk Müziğimizin nazari ve performans birikimine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edebilecek seviyede sanatçı, eğitimci ve araştırmacı adayları yetiştirebilmeyi hedefliyor" dedi.

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