Devlet Hastaneleri’nde GETAT ünitesi hizmete başladı

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın’da Devlet Hastanesi de gelişen ve büyüyen sağlık imkanları ile hastalara umut oluyor.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’ın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi’nde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) üniteleri açılarak hizmet vermeye başladı. Birçok vatandaş tarafından rağbet görmeye başlayan ve Ege Bölgesi’nde bulunan 15 GETAT Ünitesi’nin 3’ü Aydın’da bulunuyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp üniteleri açılarak hizmet vermeye başlamıştır. Kamu Hastaneleri bünyesinde Ege Bölgesinde açılan 15 GETAT Ünitesinin 3 tanesi ilimiz kamu hastanelerinde hizmet vermektedir. Aydın Devlet Hastanesi’nde Akupunktur ile Mezoterapi, Atatürk Devlet Hastanesi’nde Mezoterapi, Proloterapi ile Ozon Terapi, Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi’nde Mezoterapi ile Akupunktur gibi geniş bir tedavi seçeneği ile hasta kabulüne başlıyor. GETAT’ın fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Geleneksel tedavi yöntemlerini vatandaşlarımız artık hastanelerimizde, denetlenebilir, sertifikalı uzman hekimlerce hijyen kurallarına ve tedavi protokollerine riayet edilerek uygulanan yerlerde gönül rahatlığı ile alabilirler. İlimizde kamuda ilk defa sunulan bu hizmetten vatandaşlarımız rutin sağlık problemleri için nasıl hastaneye başvuruyorlar ise GETAT uygulamaları için de hastaneye başvurarak sunulan bu hizmetlerden faydalanabileceklerdir. Birçok hastalıkta iyileştirici veya tedavi edici etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmış Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları, farklı kültürlere ait binlerce yıllık tecrübeye dayanıyor. Günümüzde tekrar insanlar tarafından rağbet görmeye başlayan bu yöntemler doktor gözetiminde uygulanması gerekmektedir. GETAT merkezine başvurmak isteyen vatandaşlarımız, GETAT ünitesine başvurarak randevu alabilirler” ifadelerine yer verildi.