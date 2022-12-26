Devecilik kültürünü fotoğraflara yansıtıyor

Yörük kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan deve güreşi arenasında elinde fotoğraf makinesi ile boy gösteren 56 yaşındaki amatör fotoğrafçı Filiz Çolak devecilik kültürünü yansıttığı fotoğrafları ile dikkat çekiyor.

Türkiye’de özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde düzenlenen ve yörük kültürlerinden olan deve güreşleri Aydın’ın çeşitli ilçelerinde de düzenlenmeye devam ediyor. 2022-2023 sezonunun başlaması ile güreşsever vatandaşların hafta sonları adresleri güreş arenaları oluyor. Güreş arenası etrafına günler öncesin konulan römorklarla yerler ayrılırken deve güreşi arenaları güreş günleri vatandaşların yoğun ilgisi ile dolup taşıyor. Heyecanın doruğa çıktığı deve güreşleri amatör fotoğrafçılar tarafından da ilgi görürken, Aydın’da devlet memuru emeklisi amatör fotoğrafçı Filiz Çolak da deve güreşlerinde çektiği fotoğraflar ile devecilik kültürünü objektiflere yansıtıyor.

31 yıl sürdüğü mesleğinin son yıllarında fotoğrafçılığa merak saldığını ve çeşitli kurslara giderek kendini geliştirmeye çalıştığını belirten amatör fotoğrafçı Filiz Çolak, "Fotoğraf serüvenim 2017’de Amerika’ya gittiğimde fotoğraf makinemi almamla başladı. Sonrasında çeşitli kurslara gidip eğitim aldım. Fotoğraf çekmek ve güzel anları ölümsüzleştirmek benim için çok farklı bir duygu. Bana tarifsiz bir mutluluk veren hobim için yıllardır binlerce kez deklanşöre bastım. Kurslar, organizasyonlar ve geziler fotoğrafçılarla tanışmam beni fotoğraf adına daha ileriye taşıyor. Her anı fotoğraf karesi ile buluşturmak, farklı teknikleri kullanmak ve fotoğraf gruplarında fotoğrafımın beğenilerek değerlendirilmesi motivasyonumu arttırıyor. Sağ olsun çevremdeki arkadaşlarım da fotoğraflarımı beğeniyorlar" dedi.

Kültürel organizasyonları severek takip ettiğini sözlerine ekleyen Çolak, "Kültürel etkinlikler de ilgimi çekiyor. Adeta geçmişe yolculuk ediyorsunuz. Deve güreşleri de bunlardan bir tanesi. Ben de fırsat buldukça Aydın’ın takip ediyor, sahada develerin güreşlerini ilgi ile izliyor ve çevremdeki olan biteni fotoğraflayarak buradaki heyecanı fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyorum. Kadın gözüyle bazen yörük kültürünü giysilerine yansıtan birini, bazen güreş sahasında devesi güreşen bir deve sahibini, bazen de çevredeki insanları fotoğraflıyorum. İnsanlar beni sahada elimde fotoğraf makinesi ile gördüklerinde önce şaşırıyorlar, sonra da poz verip fotoğraflarını çekmemi istiyorlar. Bu hobim sayesinde birçok insanla tanışarak sosyal çevre ediniyorum. Hem eğleniyor hem hobimle meşgul oluyorum, bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.