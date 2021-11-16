Dev Kruvaziyer Gemisi Kuşadası’nda

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına Bahama bayraklı kruvaziyer gemisi ’Norwegian Jade’, çoğunluğu ABD’li 900 turist getirdi.

Kuşadası Ege Port Limanı’na sabahın erken saatlerinde yanaşan 93 bin 502 gros ton ağırlığında, 295 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğindeki 15 katlı ’Norwegian Jade’ yolcu gemisinden inen çoğunluğu ABD’li 900 yolcudan bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Bir kısmı ise ilçe merkezinde kalıp, kafe ve restoranlarda oturdu, çarşıda alışveriş yaptı.

Pandemi süreci sonrasında Kuruvaziyer gemi seferlerinin tekrar seferlerine başlaması hem ülkemiz hem de Kuşadası turizmi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "2022 yılında Özellikle Kuşadası limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başlayacak. Zor günleri geride bırakıp, hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağız" dedi.