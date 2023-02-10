Depremzedelere destek olmak için yola çıktılar

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelinden oluşan ikinci kafile depremzede vatandaşlara destek olmak için Hatay’a doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreminin yaralarını sarmak için Aydın’da vatandaşlar tek yürek olurken, bölgeye giden gönüllü vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psiko sosyal destek personelleri de afet bölgesine gönderildi. Depremzedelere psikolojik destek sağlamak amacıyla afet bölgelerine gönderilen ve psikososyal destek personelinden oluşan 26 kişilik ikinci kafile de yola çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası önünden İl Müdürü Ömer Turan ve kurum çalışanları tarafından dualarla gönderilen personeller Hatay’da hizmet verecek.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Depremin yaralarını sarmak için 26 kişilik psikososyal destek personelinden oluşan ikinci ekibimiz Hatay ilindeki vatandaşlarımız için bugün yola çıktı. Omuz omuza mücadele ederek tüm yaraları saracağız milletçe” ifadelerine yer verildi.