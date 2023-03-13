Depremzedelere destek olmak altıncı ekip yola çıktı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelinden oluşan altıncı kafile depremzede vatandaşlara destek olmak için Hatay’a doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreminin yaralarını sarmak için Aydın’da vatandaşlar tek yürek olurken, bölgeye giden gönüllü vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelleri de afet bölgesine gönderildi. Depremzedelere psikolojik destek sağlamak amacıyla afet bölgelerine gönderilen ve psikososyal destek personelinden oluşan 26 kişilik ikinci kafile de yola çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası önünden İl Müdürü Ömer Turan ve kurum çalışanları tarafından dualarla gönderilen personeller Hatay’da hizmet verecek.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hatay iline 6’ıncı ekibimizi yolladık. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından depremden etkilenen Hatay ilinde acil ihtiyaçların karşılanması, vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza psikososyal destek hizmetinin sağlanması için 6’ıncı ekibimizi gönderdik” ifadelerine yer verildi.