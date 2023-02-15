Depremzedeler için verilen sağlık hizmetleri değerlendirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıda Aydın’a gelen depremzedelere verilen sağlık hizmetleri görüşüldü.

Aydın İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mete Erki başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları ile İlçe Sağlık Müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı da Aydın’a afet bölgelerinden gelerek Aydın Valiliği koordinasyonunda misafir edilen vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverinde bulunuldu.