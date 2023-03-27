Depremzedeler için hijyen denetimi

Aydın’ın Didim ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı tesislerde hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından birçok depremzede ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yurtlara ve lojmanlara yerleştirildi. İl genelindeki yurt ve lojmanlarda kalan depremzede vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden ekipler de denetimlerinde hız kesmiyor. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Didim’de depremzedelerin kaldığı tesislerde hijyen denetimi gerçekleştirdi. Temizlik ve teknik konularında yapılan denetimde herhangi bir sorun ile karşılaşılmazken, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “6 Şubat’taki büyük deprem felaketinden etkilenip ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın konakladığı tesislerde asgari teknik ve hijyenik şartların sağlanması yönünden denetimler yapılmıştır. Depremzede vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması anlamında herhangi bir sorun yaşanmaması için denetimlerimiz periyodik olarak devam edecektir” ifadeleri yer aldı.