Depremzede çocukların çizgi film keyfi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan 11 ili etkileyen depremlerin ardından aileleri ile birlikte Aydın’a gelen depremzede çocuklar için çizgi film gösterimi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde etkisini gösteren yıkıcı depremlerin ardından aileleri ile birlikte deprem bölgesinden Aydın’a gelen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çocukların bir nebze de olsa depremin psikolojik etkisinden uzaklaştırmak amacıyla çizgi film gösterimi yapıldı. Aydın Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte Güzelhisar yurdunda kalan depremzede çocuklar kendileri için özel olarak seçilen çizgi filmi izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Güzelhisar yurdunda kalan depremzede kardeşlerimiz ile çizgi film gecesi gerçekleştirdik. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz ile yüzlerde tebessüm olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.