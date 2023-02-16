Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Aydın’a gelen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik Nazilli Belediyespor Spor Okulları ve Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) işbirliğinde çocuklara sporla psikolojik destek sağlanacak proje çerçevesinde depremzede çocuklar Nazilli Belediyesporlu futbolcular ile bir araya geldi.

Nazilli Belediye ve kulüp fahri başkanı Kürşat Engin Özcan’ın misafirperverliğinde antrenman sahasında futbolcular ile bir araya gelen çocuklara futbolcular çeşitli hediyeler verirken, çocuklar doyasıya eğlendiler. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, Kulüp Başkanımız Ünal Önal, yöneticiler ile birlikte gençlik gelişim ligi sorumlu antrenörler ve NAZGEM Kurum Müdürü İbrahim Edisan’ın da bulunduğu ziyarette, çocuklar futbolcular ile fotoğraf çekilerek gerçekleştirilen antrenmanı izlediler.