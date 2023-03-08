Depremzede çocuklar Koçarlı’da tiyatro ile moral depoladı

Koçarlı Belediyesi, depremzede çocuklar ile ilçede yaşayan çocukları kaynaştırmak için tiyatro da buluşturdu.

Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleşen tiyatroya Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, deprem bölgesinden Koçarlıya gelen çocuklar ve aileleri katıldı.

Müzikli ve danslı çocuk oyunu “Kahramanlar Kumpanyası” ile keyifli vakit geçiren çocuklar eğlencenin tadını çıkartarak moral depoladılar.

Tiyatroyu çocuklar ile birlikte izleyen ve çocuklarla tek tek yakından ilgilenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan gerçekleşen tiyatro gösterimi ile ilgili yaptığı açıklamada, depremzede çocuklar ile ilçede yaşayan çocukların kaynaşmasına katkı sağlamak olduğunu ifade ederek , “Tiyatro etkinliği ile hem çocuklarımıza tiyatro bilinci aşılamak, hem de çocuklarımızı kaynaştırarak güzel vakit geçirmelerini sağlamak istedik. Ayrıca aralarında tiyatroya daha önce hiç gitmemiş olan çocuklarımızın olduğunu da öğrendik onları da tiyatro ile tanıştırmış olduk. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Müzikli ve danslı çocuk oyunu olan “Kahramanlar Kumpanyası” Tiyatrosu ile çocuklarımız keyifli bir akşam geçirdiklerine inanıyorum. Bizlerin yanında olan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyemiz olarak bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Kaplan tiyatro öncesi ayrıca tiyatroyu çocukları ile birlikte izlemeye gelen Kadınları da unutmayarak onlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak her birine tek tek çiçek hediye etti.