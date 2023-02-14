Depremde hayatını kaybedenler için Kur’an tilaveti okundu

Kahramanmaraş depreminin ardından Aydın’a getirilen Adıyamanlı depremzedeler ile birlikte Didim İzci Evi’nde, depremlerde vefat eden vatandaşlar için Kur’an Tilaveti yapıldı.

Geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremin etkili olduğu illerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan depremlerin ardından Adıyamanlı depremzedeleri Aydın’da misafir etmek için çalışma başlatıldı. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde Aydın’a getirilen depremzedeler çeşitli yurtlarda ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde misafir edilirken, Didim İzci Evi’ne yerleştirilen depremzede vatandaşlar ile birlikte Kur’an Tilaveti Programı yapıldı. Gerçekleştirilen programda dualar edilirken, Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu.