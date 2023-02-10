Depremde hayatını kaybeden Kuşadalı gençler toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran iki büyük depremde, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Müzeyyen Gökçen (27) ile Berk Doğan Ulu (29) memleketleri Aydın’ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Göz yaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, her iki gencin yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü’nden yeni mezun olan Müzeyyen Gökçen’in, 43 kişilik TUREB ekibiyle eğitim turu için gittiği Adıyaman’da kaldığı Grand Isias Otel, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkıldı. Salı günü yapılan arama kurtarma çalışması sonucu Gökçen’in cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye’yi yasa boğan felaketten bir gün önce iş görüşmesi yapmak için Hatay’a giden Berk Doğan Ulu ise depreme Polis Evinde yakalandı. Kurtarma ekipleri tarafından moloz yığınlarının arasından çıkarılan Ulu’nun da hayatını kaybettiği belirlendi. Müzeyyen Gökçen’in cenazesi Kuşadası Belediyesi tarafından Adıyaman’dan, Berk Doğan Ulu’nun cenazesi ise yakınları tarafından alınarak Aydın’ın Kuşadası ilçesine getirildi.

Müzeyyen Gökçen ve Berk Doğan Ulu için bugün öğlen Kuşadası Hanım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Müzeyyen Gökçen’in babası İsmail Gökçen ile Berk Doğan Ulu’nun babası Ahmet Ulu, çocuklarının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınan cenazeler, Kuşadası Yeni Asri Mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım, siyasi partilerin temsilcileri, gençlerin aileleri, yakınları ve sevenleri katıldı.