Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında gerçekleştirilen Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında Efeler Belediyesi ev sahipliğinde AFAD, EFAK, UMKE ve itfaiye ekipleri işbirliğiyle yangın ve deprem konulu tatbikat programı gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı şantiye alanında gerçekleştirilen tatbikatta deprem ve yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, her an olabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğine dikkat çekerek; “İleride oluşabilecek bir felakete hazır olmak ve en az zararla atlatabilmek adına bugün önemli bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Ekipteki arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. Can siperane bir şekilde hem kendi görevlerini yapıyor hem de gönüllü olarak arama kurtarmaya katılarak, kutsal bir görev yapıyorlar. Geçen sene uluslararası deprem tatbikatı Efeler’de gerçekleştirilecekti, o ileri bir tarihe ertelendi. O konuda da daha çok bilgi sahibi olabileceğimiz tatbikatları da görme olanağına da sahip olabileceğiz. Bu tatbikatlarımızın insanlarımızın eğitilmesi ve deprem, yangın felaketi gibi durumlarda neler yapacağımız konusunda bilgi sahibi olmamız için önemli olduğunu düşünüyorum. bu tatbikatın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz”

Her vatandaşın ilkyardım gibi afet konusunda da bilgili olabilmesi için herkesi AFAD Gönüllüsü olmaya davet eden Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise “2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında AFAD tarafından Aydın’da her kesime yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Her sene yaptığımız deprem tatbikatlarını bu sene de Efeler’in kendi bünyesinde gerçekleştiriyor olmamızdan dolayı mutluluk duyuyorum. Efeler Belediyesi’ne EFAK dolayısıyla da kutluyorum. Arama kurtarma ekiplerimizle büyük depremlerde yeterli olamayacağımız kesindir. Bu nedenle biz insanlarımıza gönüllü olarak katılın çağrısında bulunuyoruz. Her birimiz aynı ilk yardım gibi, arama kurtarma konusunda da bilgi sahibi olalım. hepimizin başına her yerde gelebilir. Eğitimlerimizde vereceğimiz eğitimler ile her gönüllümüz de arama kurtarma niteliklerine kavuşacak. Lütfen AFAD Gönüllüsü olmak konusunda E-devlet üzerinden başvurunuzu yapın. Bu konuda destek beklemeye devam ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tatbikat Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın konulu eğitimi ile başladı. Yangın çeşitleri ve yangın anında yapılması gerekenler itfaiye ekiplerince anlatılarak, sembolik olarak çıkan yangında yangın tüplerinin kullanımı ve yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

“Tatbikat nefes kesti”

Yangın eğitimin ardından 2 katlı bir binanın çökmesi üzerine kurgulanan deprem tatbikatı ise adeta nefes kesti. Senaryoya göre çöken 2 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Arama ve Kurtarma ekiplerince koordineli olarak gerçekleştirilen tatbikatta, durum tespitinin ardından enkaz altında 4 kişinin kaldığı tespit edildi. AFAD koordinesinde yapılan çalışmalarda enkaz altında 1’i ölü 3 yaralı olmak üzere 4 kişi enkaz altından çıkarıldı. Başarılı geçen tatbikatın ardından Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, tüm arama kurtarma ekiplerine koordineli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.