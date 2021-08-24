Depo yangınında büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen depo yangınında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bir traktör de tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Olay, Ataköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallee bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile alevler büyüyerek deponun yanında bulunan traktöre sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında alevlerden kurtarılamayan traktör tamamen yanarak demir yığınına dönerken, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.