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Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tekne ile denize açılan ve geri dönemeyen üç kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
AYDIN 12.03.2021, 18:14
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tekne ile denize açılan ve geri dönemeyen üç kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında bir teknede üç kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler akşam saatlerinde tekneye ulaşarak mahur kalan üç kişiyi kurtardı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar sahil güvenlik ekiplerine teşekkür etti.