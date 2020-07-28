Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı
DİDİM’DE 57 YAŞINDAKİ ADAM SON ANDA KURTARILDI
Aydının Didim ilçesine tatile gelen 57 yaşındaki tatilci boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Altınkum plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle Didim’e tatile gelen 57 yaşındaki Nadir S. serinlemek için Altınkum plajında denize girdi. Denize giren diğer tatilciler ise bir şahsın deniz üzerinde hareketsiz durduğunu fark etmesinin ardından şahsa müdahale etti. Cankurtaran ve denizdeki diğer tatilcilerin müdahalesiyle Nadir S.’yi kıyıya çıkartıldı. Plajda ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan Nadir S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nadir S.’nin bilincinin açık olduğu öğrenilirken, Didim’deki tedavisinin ardından Söke’ye sevk edileceği öğrenildi.
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