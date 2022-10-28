Demokrasi ve Atılım Partisi Kuşadası’nda seçim startını verdi

Demokrasi ve Atılım Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada teşkilatlanma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek Kuşadası’nda seçim startını verdiklerini söyledi. Başkan Alp, “Sıkılmadık el bırakmayacağız. Partimizin eylem planlarını tüm hemşehrilerimize tek tek anlatıyoruz. Dertler varsa Devası da var” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi Kuşadası İlçe Teşkilatı’nda mahalle temsilcilerinin görevlendirilmesinde son aşamaya gelindiği belirtilirken mahalle temsilcilerinin tamamlanmasının ardından sandık bazında çalışmaların başlayacağı belirtildi. Yapılan son toplantıda yeni görevlendirilen mahalle temsilcilerine yetki belgeleri Başkan Behçet Alp tarafından takdim edildi.

Seçim startını verdiklerini belirten Demokrasi ve Atılım Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Behcet Alp, partinin eylem planlarını Kuşadalılar ile paylaşmak için sahaya ineceklerini söyledi. Başkan Alp, yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Ali Babacan’ın öncülüğünde sıkıntılara deva olmak için var gücümüzle, birlik içerisinde çalışıyoruz. Halkımızın sıkıntılarını görüyor ve biliyoruz. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın” diyerek tüm sıkıntıları çözmeye talip olduklarını söyledi.

‘Sıkılmadık el bırakmayacağız’

Kuşadası’nda hazırlıkları tamamladıklarını, mahalle temsilcilerinin görevlendirilmesinde son aşamaya geldiğini ve sandık bazında çalışma yapmaya başlayacaklarını belirten Başkan Behçet Alp, “Temel hak ve özgürlüklerimiz için, tam bağımsız bir yargı ve adil bir Türkiye için, kısacası tüm sorunların çözümü için Demokrasi ve Atılım Partisi Kuşadası İlçe Teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Teşkilatlanma çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Seçim çalışmalarımızı başlatıyoruz. Partimizin eylem planlarını tüm hemşerilerimize tek tek anlatıyoruz” dedi.