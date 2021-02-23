Aydın’ın Efeler ilçesinde yerinden oynayan demir kapak, mahallelinin başına dert oldu. Uzun zamandır sorunun düzeltilmesi için birçok yolu deneyen mahallelinin çabaları sonuçsuz kaldı.

Meşrutiyet Mahallesi 2064 sokakta bir iletişim firmasına ait olan demir kapak çeşitli sebeplerle yerinden oynadı. Yeraltındaki telefon kablolarının bulunduğu çukuru kapatan demir kapağın yeniden yerine koyulması ve olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi için harekete geçen mahallelinin ise çabaları sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 5 aydır sorunun düzeltilmesi için uğraşan vatandaşlar, sokakta başlatılan yol çalışmasıyla sorunun çözülmesini umut ediyor.

“Girişimlerimiz sonuçsuz kaldı”

Yerinden çıkan kapağın yoldan geçen araçlara da zarar verdiği ifade eden mahalleli “Bu kapak yerinden oynamış, sağa sola devrilip duruyor. Bu sorunun düzeltilmesi için firmanın elemanlarına durumu anlattık, fotoğraf çektiler ve merkeze ileteceklerini söylediler ama dönüş olmadı. Yaklaşık 5 aydır yaşadığımız bir mevzu ve 3 sefer firmanın merkezine gittik, sorunumuzu anlattık yine cevap yok. Firmadan dönüş olamayınca konuyu CİMER’e taşıdık ve orya da yazdık. Son olarak 3-4 gün önce belediye ekiplerince taş döşeme için sokak kazıldı. Belki bu sayede sorun çözülür diye umut ediyoruz. Burası 5 aydır bu durumda. Sokaktan geçen arabalar da ister istemez bu kapağın üzerinden geçiyor. Kapağın yerinden çıkmasından dolayı araçların tekerlekleri de çukura kaçıyor. En son 2 araç çukura kaçtı. Mahalleli olarak zor durumda kaldık. Allah korusun üzerinden birisi geçerken kapak ters dönse ve orada birisi yaralansa bunun hesabını kim verecek. Yaptırmak için girişimlerimiz de hep sonuçsuz kaldı. Artık belediyenin sokak yapım işi sırasında düzeltileceğini umut ediyoruz” dediler.