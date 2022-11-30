Dekan Prof. Dr. Turan Akkoyun, gençlere takım çalışmasını anlattı

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı, Ulusal ve Uluslararası Projeler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun; gençlere takım çalışmasının yanında liderlik konusunda bilgiler aktardı.

Değişen dünya düzeninde insanların sürekli yalnızlaştığı ileri sürülse de bu durumun çalışma yaşamı başta olmak üzere, insan topluluklarının bulunduğu her ortamda tersi bir şekilde kendini gösterdiğini dile getiren Turan Akkoyun; “Türk kültüründe Kuşlar Sürüleriyle Uçar şeklinde ifade edilmektedir. Kültürümüzde sürü olumsuz değil bilakis bereket olarak kullanılmaktadır. Liderlik bir araçtır. Bundan dolayı asıl sorun liderliğin hangi amaca yönelik olduğudur. Liderlik çok çalışkan olmak demektir. Liderinin arkasından gidecekler ise en az onun kadar bilinçli ve sorumlu olduğunu bilmelidir. Sanayileşen ve şehirleşen dünyada bireyin yalnızlaştığı doğru ancak başarının anahtarı iyi bir ekipten, ekip çalışmasından geçmektedir” dedi.

Nerede Birey, Nerede Ekip Yeteneği sorusunun cevabının liderlikte yattığını dile getiren Prof. Dr. Turan Akkoyun; “Kuruluşların etkili sonuçlar ve yüksek kaliteyi sağlamasında en önemli faktörlerden biri başarılı ekip çalışması yapılmasıdır. Konuyla ilgili kavram ve uygulamalardan yola çıkarak, Ekip çalışmalarına liderlik yapacak yöneticileri çalışanların işletme amaç ve hedeflerine yönlendirilmesinde liderlik etmelerine yardımcı olacak uygulamalar ve yaklaşımlar konusunda geliştirmek amaç ve hedefleri oluşturmaktadır. Lider; bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan ve çevreyi yönetmek için sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Başarılı takım çalışması; Yeni Fikirler, Problemlerin Çözümü, Ekip Desteği sağladığı gibi meslekî, hukuki ve ahlaki anlamda etik bir ilerleyiş ile iş birliği içerisinde toplumsal birlikteliğe katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ‘Takım Çalışması ve Liderlik Yönetimi’ etkinliğinde katılımcılara, belgeleri takdim edildi.