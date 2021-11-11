Define ararken suçüstü yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir kişi arazi içerisinde kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Mahallesi Berat Cami civarında makilik alan içerisinde M.Ç. isimli şahıs, 1 adet define detektörü, 1 adet çapa, 1 adet eldiven, 1 adet define detektör cihazına bağlanan kulaklık ile yakalandı. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke/obje, 10 litre derman marka etil alkol, 8 adet şişelenmiş el yapımı içki ele geçirildi. M.Ç. isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.