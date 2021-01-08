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Davutlar’da trafik kazası: 1 ölü
Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne bağlı Davutlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
AYDIN 08.01.2021, 15:29
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Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne bağlı Davutlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Davutlar Mahallesi’nde bulunan su deposu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koca Harım mevkiinden su deposuna motosikletiyle giden 28 yaşındaki Mustafa Öztoprakçı direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öztoprakçı metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Mustafa Öztoprakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin ölümü ilçede büyük üzüntü oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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