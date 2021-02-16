Davutlar Meslek Yüksek Okulu’ndan Gastronomi Turizmi atağı

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksek Okulu’ndan gastronomi turizmi için önemli bir hamle geldi. Kuşadası ve köylerindeki tüm yöresel yemekler tek tek incelenip, kitap haline getirilirken, bu yemekler girişimcilik eğitimi kapsamında ev hanımlarına öğretilecek.

Aynı zamanda Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı da olan Davutlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, Kuşadası’ndaki gastronomi turizmi potansiyelini değerlendirmek için başlattıkları proje kapsamında öncelikle okul mutfağına ekipman takviyesi yaptıklarını söyledi. Ardından yöresel yemekler kitabı için başlattıkları çalışma kapsamında bölgedeki yöresel yemekleri tespit ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Bostan, bu yemekleri ev hanımlarına öğrettikten sonra belediye ve iş-kur ile işbirliğine giderek kamuoyuna sunacaklarını açıkladı.

Girişimcilik eğitimi düzenlenecek

Davutlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, ev hanımlarına yönelik girişimcilik eğitimi vereceklerini beliterek, “ Bu kapsamda okul mutfağında projeye uygun araç ve gereçler alındı, mutfak yenilendi. Davutlar Meslek Yüksek Okulu, bilimsel araştırmalar projeleri çerçevesinde Kuşadası ve çevresindeki yöresel yemekleri reçetelendirdi. Kuşadası ve çevresindeki tüm köy ve noktalarda yapılan yöresel yemekleri tek, tek inceleyip bir kitap haline getirildi. Bu proje kapsamında kitap haline getirilen yöresel yemekleri, projenin ikinci ayağı olarak, Kuşadası ve çevresinde yaşayan ev hanımlarına öğretilecek. “Girişimcilik Eğitimi” kapsamında projenin bu ikinci ayağında yöresel yemekleri öğrenen ev hanımlarına bu kitap haline getirilen yöresel yemekler kitabı hediye edilecek. Ardından Kuşadası’nda turizmi çeşitlendirmek ve Gastronomi Turizmi’ni geliştirmek amacıyla Kuşadası Belediyesi ve İş Kur ile görüşüp, eğitime katılan ev hanımlarını öğrendikleri yemekleri, uygun görülen noktalarda satış yapmasını sağlayacağız. Hedefimiz, ev hanımlarını nitelikli hale getirip, öğrendikleri yöresel yemeklerden bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak ve gastronomi turizmini geliştirmek" diye konuştu.