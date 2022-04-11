Aydın’ın Karacasu İlçe merkezinden geçen ve adını taşıyan barajı da besleyen Dandalaz Çayı çamur akmaya başladı.

Karacasu ilçe merkezine yaklaşık olarak 4 kilometre mesafede yer alan Dandalaz Vadisi ve Çayı, Büyük Menderes Nehri’nin önemli kollarından birisi. 2300 metre yükseklikteki Akdağ ve 1700 yükseklikteki Karıncalıdağ arasında Güneydoğu - Kuzeybatı uzanışlı akarsu olan Dandalaz Çayı, son günlerde çamur akmaya başladı.

Dandalaz Çayı’nın aynı zamanda içme suyu olarak kullanıldığını belirten çevre sakinleri, kirliliğe sebep olacak unsurların önlenmesini istediler.