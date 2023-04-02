Dallıca’da binlerce kişi meydanı doldurdu

Nazilli Belediyesi tarafından yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen iftar programlarının yedincisi Dallıca Mahallesi’nde yapıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen program öncesi tüm hazırlıklar görevli personeller tarafından büyük bir titizlikle yürütüldü. Akşam ezanı öncesi iftar alanına giderek incelemeler yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar ile birlikte vatandaşları ziyaret etti. Dallıca’da böyle bir kalabalıkla karşılaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Özcan; “Ramazan ayının ilk gününden bu yana farklı mahallelerde iftar sofraları kuruyoruz. Her mahallemizde yoğunluk oldu ancak Dallıcamızda ayrı bir coşkuyla karşılaştık. Bu beni çok mutlu etti. Teşrif eden tüm hemşehrilerimize tek tek teşekkür ediyorum. Vatandaşımız teveccüh gösterip iftar sofralarımızı şereflendiriyor. Ramazan’ın birlik ve bereketini, maneviyatı binlerce kişi ile birlikte paylaşıyoruz. Emeği geçen herkese, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İftar programı sonrası Dallıca Mahallesi’nde kahvehane ziyaretleri yapan Başkan Özcan, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek daire müdürlerine çözümü için talimatlar verdi. Mahalle ziyaretlerinin Ramazan sonrasında da devam edeceğini belirten Özcan, Nazilli’ye hizmet için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüteceklerinin altını çizdi.