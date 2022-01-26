Dallıca Mahallesi, Eğrek mevkiindeki bağlantı yolu yenileniyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkii’nde yol genişletme, tesviye ve temizleme çalışmalarını tamamlayarak taş döşemeye hazır hale getirdi.

Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkii, çay kenarındaki bağlantı yolu yenileniyor. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından parke taşı döşeme işlemleri yapılacak olan 1000 metrelik yolda alt yapı tesviye ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 2 gün süren yoğun mesai ile ön hazırlıklarının tamamlandığı yol yıllardır vatandaşın çilesi olmaktan kurtarıldı.

Kent merkezinde ve ilçeye bağlı tüm mahallelerde yapılan planlama ve ihtiyaç önceliğine göre yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin tüm noktalarını bir bir yenileyeceklerini vurguladı.

Yolun yapılması aşamasında emeği geçen herkese kendisi ve mahallesi adına teşekkür eden Dallıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Ali Uçar; “Dallıca Mahallemizin Eğrek Mevkii bölümündeyiz. Burada yaklaşık 1000 metrelik bir taş döşeme işi yapacağız. Taş döşeme işini Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı YİKOB tarafından yapılacak. Bu aşamada Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ın talimatı ile alt yapısını tesviyesini pisliklerin ve çöplerin alınması, stabilizesi ile ilgili düzenleme çalışmalarını Nazilli Belediyesi yapıyor. Devamında da YİKOB taşı döşeyecek ve büyük bir sorundan bu mahallede kurtulmuş olacağız. Bu mevkide yaklaşık 300-400 hane var Bu hanelerde yaşayan vatandaşlarımız yıllardır büyük sorun yaşıyordu. Bu yolun yapılmasıyla bu büyük sorunu çözmüş olacağız. Burada emeği geçen Milletvekilimiz Kuvvet Erim, İlçe Başkanı Mustafa Abak ve özellikle bu işlerde bizlere yardımcı olan ve desteğini her daim veren Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.