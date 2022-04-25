banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off’ta
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off’ta
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

Dalış turizminin kalbi Kuşadası’nda atacak

Kuşadası Belediyesi, kentte dalış turizmine olan ilgiyi artırmak için harekete geçti. Başkan Ömer Günel, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın ile bir toplantı yaptı. Görüşmede, Kuşadası’nda uluslararası organizasyonların düzenlenmesi için nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

AYDIN 25.04.2022, 13:58
Dalış turizminin kalbi Kuşadası’nda atacak

Kuşadası Belediyesi, kentte dalış turizmine olan ilgiyi artırmak için harekete geçti. Başkan Ömer Günel, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın ile bir toplantı yaptı. Görüşmede, Kuşadası’nda uluslararası organizasyonların düzenlenmesi için nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte dalış tutkunlarını yeniden ağırlamaya başladı. Su altındaki kaya yapıları, bangolar, derin duvar yarları ve mağaralar gibi doğal resiflere sahip olan Kuşadası’nda yapay resiflerin oluşturulması için de çalışmalar yapıldı. Bu amaçla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında satın alınan 54 metre uzunluğa ve 44 metre kanat genişliğine sahip Airbus A 300 tipi yolcu uçağı Kuşadası Körfezi’nde batırıldı. Bölgede dalış turizminin canlanmasına büyük katkı sunan batık uçağa, özellikle haziran-ağustos aylarını kapsayan dönemde yerli ve yabancı dalgıçların ilgisi yoğun oluyor.

Uçak batığı resifinin Kuşadası’nın dalış turizmine hareketlilik getirmesinin ardından Kuşadası Belediyesi de kentte alternatif turizmin gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla kendisi de 3 yıldızlı dalgıç olan Başkan Ömer Günel, TSSF Başkanı Oğuz Aydın ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ile TSSF Üyesi Ahmet Cumhur Sakız, TSSF Aydın İl Temsilcisi Levent Ayvaz ve Söke Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Üzüm katıldı. Toplantıda Kuşadası’nın uluslararası sualtı görüntüleme yarışmasına ev sahipliği yapması için izlenmesi gereken yol haritası masaya yatırıldı.

Kuşadası’nın berrak ve temiz bir denize sahip olduğu için su altı sporlarına çok uygun olduğunu belirten TSSF Başkanı Oğuz Aydın, “Özellikle dünyada yoğun ilgi gören sualtı hokeyi ve sualtı ragbisi gibi spor branşlarının turnuvaları Kuşadası’nda yapılabilir. Ayrıca gerçekleştirilecek uluslararası bir sualtı görüntüleme yarışması dünyadaki dikkatleri de Kuşadası’na çekecektir. Başkanımız Ömer Günel’e bize gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla da teşekkür ederim” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Kuşadası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde Türkiye’nin en büyük uçak batıklarından birine sahip oldu. Uçak resifi kentimizde dalış turizminin gelişmesine önemli bir katkı sunuyor. Kuşadası Belediyesi olarak biz de somut projelere her zaman destek olmaya hazırız. Alternatif turizmi geliştirerek Kuşadası’na daha çok yerli ve yabancı turist çekmek için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık