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Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın’da yağmur sonrası manzaralar

Bugün aniden başlayan sağanak yağış ile dakikada metrekareye yaklaşık 1.5 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da yağmur sonrası oluşan manzaralar görüleri şaşırttı. Şehir merkezlerinin yanı sıra köylerde de şiddetli yağış hayatı felç ederken kapanan yolların açılması ve ev iş yerlerindeki suların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

AYDIN 11.06.2022, 19:03
Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın’da yağmur sonrası manzaralar

Bugün aniden başlayan sağanak yağış ile dakikada metrekareye yaklaşık 1.5 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da yağmur sonrası oluşan manzaralar görüleri şaşırttı. Şehir merkezlerinin yanı sıra köylerde de şiddetli yağış hayatı felç ederken kapanan yolların açılması ve ev iş yerlerindeki suların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Aydın’da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta yaklaşık 1 saate yakın süre içerisinde metrekareye 70 kilogram ve üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Şiddetli yağış sonrası Aydın Efler İlçe merkezi başta olmak üzere Nazilli, İncirliova ve evresinde sel baskınları yaşandı. Bu arada Aydın-İzmir ve Denizli Karayolu’nun yanı sıra Aydın’ın Köşk, Sultanhisar ve Nazilli’den İzmir Ödemiş’e bağlanan yollarda da yer yer yağmur sonrası taşkın nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da yağış sonrası çalışmaları devam ederken, il genelinde şiddetli yağışın sonra erdiği belirtildi.

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19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur