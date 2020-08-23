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Daha yeşil bir Didim için çalışmalar sürüyor
DİDİM BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALARINI TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR.
AYDIN 23.08.2020, 09:11
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Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Didim’in Altınkum Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Efeler Mahallesi ve Mavişehir Mahallelerinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında palmiye budama, ot kesimi ve altyapı faaliyetleri sürdürülüyor. Park ve yeşil alanlarda çim kesim ve temizlik çalışmaları gerçekleşirken, belediye çağrı merkezinden gelen talepler doğrultusunda sulama çalışmaları devam ediyor.
Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "İlçemizi görsel anlamda daha zengin bir kent haline getirmek için çalışmalarımız gece gündüz devam edecektir” dedi.
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