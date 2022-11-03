Dağlardan gelen şifa kaynağı kuşburnuna rağbet arttı

Aydın’ın dağlarından bin bir zahmetli toplanan, kış aylarında içeriğindeki yüksek vitamin sebebiyle tercih edilen kuşburnu, pazar tezgahlarında yeri alırken, rağbet arttı.

Ülke genelinde birçok dağ kesiminde yetişen ve zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu bitkisi semt pazarlarını süslerken, vatandaşların da talebi arttı. Pazar tezgahlarına getirilen kuşburnu özellikle kış aylarında en büyük şifa kaynağı olarak gösteriliyor. Daha çok vatandaşlar tarafından kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında da kullanılan kuşburnu, semt pazarlarında kilosu 50 TL’ye satılıyor.

Aydın’ın Dağeymiri Mahallesi’nde yaşayan ve dağlardan topladığı bitkileri pazarda satarak geçimini sağlayan Muharrem Ay, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların doğada yetişen doğal ürünlere yöneldiğini söyleyerek “Kuşburnunda mükemmel bir koruyucu ve şifa kaynağı. Kuşburnunun insan vücuduna çeşitli faydaları var. Bizler de dağlardan toplayarak vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız da rağbet gösteriyor. Hem çay olarak hem de reçeli yapılarak tüketiliyor” dedi.

Kuşburnu ağacının verdiği meyvenin faydasının saymakla bitmediğini ifade eden Ay; “Kuşburnunun faydaları saymakla bitmez. Mide bulantısı, kusmaya karşı iyi geliyor, kalbi güçlendiriyor, kabızlığı gideriyor. Kuşburnunu toplamak çok zahmetli. Yaz ve kış talep görüyor. Artık son mevsimi kuşburnun zamanı bitiyor. Kuşburnun fiyatı mevsimine göre değişiyor. Dağlardan dikenlerin içerisinde toplanıyor. Zahmetle topladığımız ürünleri de burada satıyoruz. Kilosu 50 TL’ye satılıyor. Vatandaşlarımız da doğal ürünlere rağbet gösteriyor” dedi.