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Cumhuriyet Mahallesi modern yollara kavuştu
Nazilli Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak’ta gerçekleştirilen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.
AYDIN 15.01.2021, 09:56
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Nazilli Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak’ta gerçekleştirilen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak’taki 9 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları tamamlandı. Hürriyet Caddesi ile 288 Sokak arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; üst yapı, kavşak, refüj ve kaldırım düzenlemeleri yapıldı. Elektrik, telefon, doğalgaz ve internet alt yapısı tamamlanan tüm noktalarda yol yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Cumhuriyet Mahallemizin en işlek noktalarından biri olan geniş bir alanda bugün itibariyle çalışmalarımızı noktaladık. Uzun yıllardır hizmet almamış sokaklarımızın yenilenmesi ve yanlış kullanımdan kaynaklanan bozulmaların giderilmesi için saha ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Kentimizin tamamında ilk günkü heyecan ve enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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