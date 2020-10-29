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Cumhuriyet Bayramı’nda Nazilli tek yürek oldu
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KAMU KURUMLARI İŞBİRLİĞİ İLE ARAÇ KONVOYU DÜZENLENDİ.
AYDIN 29.10.2020, 20:41
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde kamu kurumları işbirliği ile araç konvoyu düzenlendi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın makam aracı ile katılarak eşlik ettiği konvoya Nazilli Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü araçları ve çeşitli kamu kurumlarının araçları katıldı. Marşlar eşliğinde sirenlerle yunus polislerin eşlik ettiği konvoya Nazilli halkı balkonlardan bayraklarla eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Nazilli Belediye Meydanı’nda son buldu.
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