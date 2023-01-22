Cumhurbaşkanı açıkladı, Aydın’da Romanlar ev sahibi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Her Roman’a Bir Yuva” projesi Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ve aralarında Aydın’ın da bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Roman Buluşması -Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında verdiği müjde ile Roman vatandaşların kolay bir şekilde ev sahibi olacağını duyurdu. Aralarında Aydın’ın da bulunduğu 12 ilde uygulanacak “Her Roman’a Bir Yuva” projesi ile Roman vatandaşlar kolay bir şekilde ev sahibi olabilecek. Projenin detayları ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise resmi sosyal medya hesabından Roman vatandaşların yaşadığı bölgelere yönelik yapılan konut uygulamalarına dair paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Roman vatandaşların bulunduğu bölgelerde yapılacak özel sosyal konut projesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlle de roman olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. ‘Her Roman’a Bir Yuva’ hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız. Modern, ferah, güvenli evler" ifadelerini kullanarak örnek ev tasarımlarını paylaştı.

"Aralarında Aydın’da var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son olarak açıkladığı sosyal konut projesi ise 12 ili kapsayacak, "Her Roman’a Bir Yuva" anlayışıyla yola çıkılan projede başta İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın gibi Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi olabilmelerinin önü açılacak.