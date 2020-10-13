Cumhur İttifakı’ndan Başkan Çerçioğlu’na yatırım eleştirisi

AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri düzenledikleri basın toplantısı ile Aydın genelindeki sorunlar ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. Aydın AK Parti ve MHP ilçe belediye başkanları ile Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na söz verdiği projelerin akıbeti soran Cumhur İttifakı, yapılan yatırımlar üzerinden de Başkan Çerçioğlu’nu eleştirdi.

“Yönetim yetersizliği var”

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Büyükşehir Meclisi Grup Sözcüsü Mustafa Arı, ortada yönetim yetersizliği olduğunu belirterek “Üzülerek ifade ediyoruz ki, Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir belediyemiz, ilimizin trafik, otopark ihtiyacı, kanalizasyon-atıksu altyapısı ve atıksu arıtması, Büyük Menderes Nehrindeki kirlilik ve yaz döneminde Aydın genelinde yaşanan susuzluk gibi sorunlarına çözüm üretememektedir. Bize göre bunun sebebi kaynak ve bütçe imkanlarının yetersizliği değildir. 2014’ten bugüne kadarki bütçe gerçekleşme oranlarının çok düşük oluşu, yatırımcı dairelere ayrılan bütçenin kimi yıllarda yüzde 60’a varan oranlarda kullanılmamış olduğu dikkate alındığında ortada bir yönetim yetersizliği ve bir işletme beceriksizliği olduğunu görmek gerekir” dedi.

“Aydın hepimizin”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun literatüre “Bilboard Belediyeciliği” kavramını kazandırdığını ifade eden Arı; “Yaklaşık 7 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı müddetince yatırım ve hizmet noktasında sınıfta kalan Özlem Çerçioğlu, küçük ilçe belediyelerinin dahi mütevazı bütçeleriyle yapabildiği ve halkın hizmetine sunduğu işler için memleketin her köşesindeki bilboardları, boy boy fotoğrafları ile doldurarak, bu alanda bir çığır açmış, literatüre “Bilboard Belediyeciliği” kavramını kazandırmıştır. Bu konu Çerçioğlu’nun belediyecilik anlayışı belki ileride bir araştırma ve inceleme konusu da yapılabilir. Aydın hepimizin. Aydın ve saygıdeğer Aydın halkının yararına her işi takdirle karşılarız. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi iyi yönetilmemektedir. Aydın halkı daha iyi ve kaliteli hizmetleri hak etmektedir. Algı operasyonları ve Bilboard Belediyeciliği ile daha uzun süre devam edilemeyeceğini göstermektedir” dedi.