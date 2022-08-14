Çukura düşen yavruları, itfaiye kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir bahçenin çukuruna düşen yavru kedileri, itfaiye ekipleri betonu delerek kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın arka bahçesinde bulunan çukura 2 yavru kedi düştü. Yavru kedilerin sesini duyarak durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çukurda mahsur kalan yavru kedileri çıkarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bahçede bulunan betonu delen itfaiye ekipleri, 2 yavru kediyi kurtardı.

Olayın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda ise “Çukura düşen yavru kediler duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı doğrultusunda itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.