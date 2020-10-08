Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde alev alan parfüm şişesi yangına neden oldu. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi 310 sokak numara 4’de bulunan İsmail Y.’ye ait müstakil evde saat 10.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen İsmail Y. çöpten parfüm şişesi bularak evine getirdi. Elinde parfüm şişesi varken sigarasını yakmak isteyen İsmail Y. çakmağı çakması ile birlikte elindeki şişe bir anda alev topuna döndü. İsmail Y. panikle parfüm şişesini elinden fırlatınca evde yangın çıktı. Kendi imkanları ile yangını söndürmek isteyen İsmail Y. başarılı olamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, İsmail Y. yangından yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.