Çöp evde çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
İTFAİYENİN ERKEN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ
Aydın’ın Nazilli ilçesinde çöp depolanan evde çıkan ve bitişikteki iş yerine sıçrayan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi 5050 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18.30 sıralarında A.N.’ye ait demir ve inşaat malzemesi satışı yapan bir iş yerinin bitişiğinde bulunan S.Ü.’ye ait çöp depolandığı iddia edilen evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöp evdeki yangın, iş yerinin deposuna sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. A.N.’ye ait iş yerinde maddi hasar meydana gelirken depoda bulunan bir kısım malzeme de yandı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalede bulunması ile büyük çaplı maddi hasarın önlendiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:49
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:32
|Yatsı
|22:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25