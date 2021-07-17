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Çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda makaron ve açık tütün ele geçirildi.

AYDIN 17.07.2021, 00:39
Çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda makaron ve açık tütün ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına tüm hızıyla devam eden Nazilli polisi kaçak sigara ve tütün satıcılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de akşam saatlerinde kaçakçılık ekipleri Ö. Ç. isimli bir şahsın iş yerinde aramada yaptı. Aramada 1400 adet doldurularak sigara haline getirilmiş Makaron ve satışı yasak olan açık tütün ele geçirdi.
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