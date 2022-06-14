"Çocukların Gözüyle Söke Tarihi" sergisi ve ödül töreni yapıldı

‘Söke Tarihini Öğreniyor’ projesi çerçevesinde, ‘Çocukların gözüyle Söke Tarihi’ sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Fatma Suat Orhon Müze Sanat Evi’nde gerçekleşen etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ile Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört başta olmak üzere siyasi parti ve STK temsilcileri ile davetliler katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını Söke Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı İsmail Caner Genç yaptı. Derneğin yaptığı tarih araştırmaları ve ortaya çıkardığı eserlerinden söz eden Başkan İsmail Caner Genç, pandemi sonrasında etkinliklere hız verdiklerini ve çok sayıda panel ile konferans gerçekleştirdikleri söyledi. Derneğin henüz yeni kurulmasına rağmen, tarih araştırmalarının geçmiş 30 yıl öncesine dayandığını belirten Söke Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı İsmail Caner Genç, geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından projede yapılan çalışmalarda katkı ve desteklerinden dolayı Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Belediye Kültür Müdürü Hüseyin Batir, İlçe Milli Eğitim Özel Büro Müdürü Mustafa Polat’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlk, orta ve lise düzeyinde açılan resim ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, eserlerinin yer aldığı sergi gezildi.