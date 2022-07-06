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Çocukların ateşle oyunu ağacı tutuşturdu

Aydın’ın Köşk ilçesinde park içerisinde bulunan bir ağaç, iddiaya göre çocukların ateşle oynaması sonucu tutuştu.

AYDIN 06.07.2022, 10:17
Çocukların ateşle oyunu ağacı tutuşturdu

Aydın’ın Köşk ilçesinde park içerisinde bulunan bir ağaç, iddiaya göre çocukların ateşle oynaması sonucu tutuştu.

Olay, Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içerisinde bulunan bir grup çocuk, kibrit ile oynamaya başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre çocukların ateşle oynadığı esnada parkın ortasında bulunan bir ağaç bir anda tutuştu. Ağacın bir anda alevler içinde kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek, kontrol altına aldı.

Vatandaşların ve ekiplerin çabaları sonucu büyümeden kontrol altına alınan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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