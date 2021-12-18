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Çocuklar Aydın Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Deney Evi’nde yeni keşiflere çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk dostu belediyecilik anlayışı ile 2013 yılında hayata geçirilen Bilim ve Deney Evi, çocukları bilimin sonsuz dünyası ile tanıştırmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarına sahip bireyleri ağırlayan Bilim ve Deney Evi, çocukların dünyalarında bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmak, denemeye ve keşfetmeye teşvik etmek için hizmetlerini sürdürüyor.

AYDIN 18.12.2021, 12:29
Çocuklar Aydın Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Deney Evi’nde yeni keşiflere çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk dostu belediyecilik anlayışı ile 2013 yılında hayata geçirilen Bilim ve Deney Evi, çocukları bilimin sonsuz dünyası ile tanıştırmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarına sahip bireyleri ağırlayan Bilim ve Deney Evi, çocukların dünyalarında bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmak, denemeye ve keşfetmeye teşvik etmek için hizmetlerini sürdürüyor.

Bilim ve Deney Evi’nde uzman eğitmenler eşliğinde yapılan bilgilendirme turlarında; çocukların günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilmesi ve düşünme becerilerini geliştirmesi ile birlikte okuldaki eğitimlerini tamamlayıcı nitelik taşıması sağlanıyor. Bu kapsamda, Bozdoğan’da yer alan Fatih İlkokulu öğrencilerini ağırlayan Bilim ve Deney Evi, öğrencilerde büyük iz bıraktı. Eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadıklarını belirten öğrenciler, Bilim ve Deney Evi’nde mutlu bir şekilde ayrıldılar.

“İleride bilim insanı olmak istiyorum”

Bilim Deney Evi’ni ilk defa ziyaret eden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Elif Türkkal, “Çok güzeldi. Bilimlerin ne kadar gelişmiş olabileceğini öğrendim. Fosiller çok dikkatimi çekti. İleride bilim insanı olmak istiyorum, burası daha çok isteklendirdi. Bir daha gelmeyi de çok isterim. Burada gördüğüm her şeyi anlatacağım. Eve gittiğim zaman buradaki şeyleri denemeyi çok istiyorum. Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” dedi.

“Burası bana bilimsel bir deneyim kattı”

Bilim Deney Evi’nde deneyler yaptıklarını ve bu deneyimi herkesin edinmesi gerektiğini belirten Aziz Aras Mısır, “Davul gibi bir şey var kalbimizin atışını test ediyordu, bir de kilo ölçer var o çok güzeldi. Fosilleşmiş iskeletler, yılan, kertenkele ve akrep vardı. Burası bana bilimsel bir deneyim kattı" diye konuşarak okula döndüğü zaman arkadaşlarına Bilim Deney Evi’ni anlatacağını ifade etti.

“Çok eğlenceliydi”

Ziyaret sonrasında veteriner olmayı artık daha çok istediğini belirten Çağan Ayrancı, “İlgimi çeken şey aynalar oldu. Karşısına geçince küçülüp, büyüyorsun, bir ince bir kalın oluyorsun bu ilgimi çekti. Newton’un beşiği kuvvetin etkisi ile birbirine çarpıyordu ve çok eğlenceliydi. Arkadaşlarıma Bilim Deney Evi’nde aynaları, hayvanların fosilleri, diğer gezegenlerdeki kilo ölçme makinesini ve Newton’un beşiğini anlatacağım. Veteriner ya da doktor olmak istiyorum. İçeride hayvanları gördüm veteriner olmayı daha çok istedim” şeklinde konuştu.

“Buradaki her şeyi çok sevdim”

Bilim ve Deney Evi’ndeki öğrendiği şeyleri çok sevdiğini dile getiren Öykü Derin Ölker, “Buradaki her şeyi çok sevdim. Fosiller çok ilgilimi geçti, burada DNA’lar var onları da çok sevdim. En çok ilgimi çeken gezegenlerde kilolarımızın farklılıkları oldu. Buradaki kilo farklılıklarını, renkler değişiyormuş onu öğrendim. Fen öğretmeni olursam bunları çocuklara yaptırabilirim” dedi.

“Hazırlanmış ortamlarda görmeleri daha iyi anlamalarını sağlıyor”

Bozdoğan Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esin Albayrak, “Bilimsel kavramları bu şekilde somut olarak görmeleri çocukların daha iyi kavramalarını sağlıyor. Biz ne kadar sınıfta somut olarak göstermeye çalışsak da bu şekilde olmuyor tabi ki. Hazırlanmış ortamlarda görmeleri daha iyi anlamalarını sağlıyor. Çıktıktan sonra bana çok güzel geri dönüşler yaptılar mutlu oldular ve eğlendiler. Bu şekilde olduğunda unutmayacaklarını, daha kalıcı olduğunu düşünüyorum" diyen Albayrak, bu tip ziyaretler sonrasında çocukların meslek konusunda da fikirlerinin değiştiğine dikkat çekerek, “Çıktıktan sonra ‘öğretmenim ben fen öğretmeni olmak istiyorum, bilim insanı olmak istiyorum’ şeklinde söyleyenler oldu. Böyle bir olanak sunulduğu için çok teşekkür ederim. Çocuklarımız için çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

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