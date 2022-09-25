Çırçır fabrikasındaki yangın söndürüldü

Aydın’ın Söke ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Söke’deki Çırçır Fabrikası’nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Büyükşehir İtfaiyesi’nin 5 arazöz 15 personel ile hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Büyükşehir İtfaiyesi, söndürme işleminin ardından alanda soğutma çalışmaları yaparak yangın bölgesinin güvenliğini sağladı. Yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.