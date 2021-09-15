Çine’nin talebini Başkan Çerçioğlu geri çevirmedi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediyesi tarafından işletilen düğün salonunun tahsis süresini uzatma talebini geri çevirmedi. Büyükşehir’e ait olan düğün salonu 1 yıl süreliğine Çine Belediyesi’ne tahsis edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 20’si gündem dışı olmak üzere 44 madde görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Çine ilçesinde bulunan düğün salonunun tahsis süresinin 1 yıl süreyle uzatılması için protokol imzalanması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yetki verilmesi oldu. Alınan karara göre, Çine ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan ve mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan düğün salonunun tahsis süresi 1 yıl uzatılarak Çine Belediyesi’ne devredildi.

“29 Ekim’de yarışma yapılacak”

Mecliste görüşülen bir diğer konu ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapılacak olan yarışma oldu. 29 Ekim kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından “Cumhuriyet” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi ve bu kapsamda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, 16 Eylül Perşembe günü saat 15.00’de tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.