Çine’de yılbaşı öncesinde balık tezgahları ve fırınlar denetlendi

Aydın’ın Çine ilçesinde yeni yıl öncesinde balık tezgahları ve fırınlar denetlendi.

Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler yılbaşı öncesinde de devam ederken, ekipler balık tezgahları ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Çine ilçesi Kalabak Çayı kenarı, Zahire Pazarı arkasında bulunan balık pazarında gerçekleştirilen denetimlerde balık tezgahları kontrol edilirken, ekipler tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunun yanı sıra balıkların büyüklüklerini de kontrol etti.

Vatandaşların gıda ürünlerine belirlenen standartlarda ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştiren ekipler bu çerçevede fırınlarda da denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde usulsüz fiyat artışlarının önüne geçmek için ürünlerin fiyat ve gramaj kontrollerini yapan ekipler, gıda ürünlerinin hijyen durumunu da kontrol etti.